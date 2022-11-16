Рада закликає виключити росію з G20: ухвалено постанову
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення російської федерації зі складу цієї Групи. Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
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Як повідомив нардеп, за відповідну постанову №8203 проголосувало 310 депутатів.
Аргументація: «Цілеспрямоване знищення рф населення України, що о має всі ознаки геноциду, а також невибірковість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних воєнних цілей і мають виключно терористичну мету».
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