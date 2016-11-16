Рада закликала ЄС до кінця 2016 року ухвалити рішення для надання Україні безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада закликала Європарламент та Раду Європейського Союзу ухвалити до кінця 2016 року необхідні рішення про надання Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України. За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Депутати зазначають, що Україна виконала усі зобов’язання, які передбачає план стосовно візової лібералізації.
“Верховна Рада звертається до Урядів держав — членів Європейського Союзу із закликом підтримати законодавчу пропозицію Європейської Комісії щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до держав — членів Європейського Союзу”, — наголошується у зверненні.
Крім цього, депутати закликають Європарламент та Раду Європейського Союзу ухвалити без подальших зволікань, до кінця 2016 року, необхідні рішення про надання Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.