Рада призвала ЕС до конца 2016 года принять решение для предоставления Украине безвиза
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада призвала Европарламент и Совет Европейского Союза принять до конца 2016 года необходимые решения о предоставлении Европейскому Союзу безвизового режима для граждан Украины. За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Депутаты отмечают, что Украина выполнила все обязательства, которые предусматривает план по визовой либерализации.
"Верховная Рада обращается к правительствам государств-членов Европейского Союза с призывом поддержать законодательное предложение Европейской Комиссии о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в государства-члены Европейского Союза", - отмечается в обращении.
Кроме этого, депутаты призывают Европарламент и Совет Европейского Союза принять без дальнейших проволочек, до конца 2016 года, необходимые решения о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.