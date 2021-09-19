Рада Європи вкотре закликала Росію звільнити Навального

Деталі

В цілому комітет розглянув шість справ, що стосуються Росії. Серед них — “Навальний і Офіцерів проти РФ” (про “справу Кіровлісу”) і “Навальний проти РФ” (про “справу Ів Роше”). За підсумками розгляду цих двох справах ЄСПЛ постановив, що заявників засудили в Росії “за дії, які важко відрізнити від звичайної комерційної діяльності”, на підставі “довільних” і “явно необгрунтованих” судових рішень.

Комітет міністрів РЄ знову настійно закликав владу Росії звільнити Навального, скасувати обвинувальні вироки за обома справами і виплатити заявникам компенсації. Наглядовий орган висловив глибоке співчуття у зв’язку з затримкою відповідей на його запити до влади РФ і запропонував своєму генеральному секретарю направити лист міністру закордонних справ Росії з виразом глибокої стурбованості через утримання в колонії Олексія Навального.

Отруєння та ув’язнення Олексія Навального

Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований в комі в реанімації омської лікарні. З 22 серпня за рішенням родини Навальний проходив лікування в клініці Charite у Берліні, а потім процес реабілітації в Німеччині.

Російські медики встановили, що можливою причиною стану Навального стало порушення вуглеводного обміну з загостренням хронічного панкреатиту з порушенням зовнішньо- та внутрішньо секторної функції. Отруйних речовин в організмі опозиціонера російськими фахівцями виявлено не було.

В Організації по забороні хімічної зброї 6 жовтня повідомили, що Навальний був отруєний різновидом нервово-паралітичної речовини “Новачок”, яка не значиться в списках додатки про хімічні речовини до Конвенції про заборону хімічної зброї.