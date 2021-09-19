Совет Европы в очередной раз призвал Россию освободить Навального

Отравления и заключения Алексея Навального
Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимации омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.
Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутренней секторной функции. Ядовитых веществ в организме оппозиционера специалистами обнаружено не было.
В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества “Новичок”, которое не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химического оружия.