Совет Европы в очередной раз призвал Россию освободить Навального

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Совет Европы настоятельно призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и выплатить пострадавшим компенсации, предназначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), в том числе нефтяному концерну ЮКОС. Соответствующие постановления было приняты на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, который проходил с 14 по 16 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.