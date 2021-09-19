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Совет Европы в очередной раз призвал Россию освободить Навального

Совет Европы в очередной раз призвал Россию освободить Навального

Киев  •  УНН

 • 17437 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Совет Европы настоятельно призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и выплатить пострадавшим компенсации, предназначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), в том числе нефтяному концерну ЮКОС. Соответствующие постановления было приняты на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, который проходил с 14 по 16 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В целом комитет рассмотрел шесть дел, касающихся России. Среди них — “Навальный и Офицеры против РФ” (о “деле Кировлес”) и “Навальный против РФ” (о “деле Ив Роше”). По итогам рассмотрения этих двух делам ЕСПЧ постановил, что заявители осудили в России “за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности”, на основании “произвольных” и “явно необоснованных” судебных решений.

Комитет министров СЕ вновь настоятельно призвал власти России освободить Навального, отменить обвинительные приговоры по обоим делам и выплатить заявителям компенсации. Надзорный орган выразил глубокое сожаление в связи с задержкой ответов на его запросы к власти РФ и предложил своему генеральному секретарю направить письмо министру иностранных дел России с выражением глубокой обеспокоенности за содержания в колонии Алексея Навального.

Отравления и заключения Алексея Навального

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимации омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутренней секторной функции. Ядовитых веществ в организме оппозиционера специалистами обнаружено не было.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества “Новичок”, которое не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химического оружия.

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