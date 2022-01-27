Рада Європи слідом за ОБСЄ не евакуюватиме своїх співробітників з України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Офіс Ради Європи в Україні поки що не планує евакуацію своїх співробітників на тлі загрози можливого вторгнення з боку Російської Федерації. Про це УНН повідомив голова офісу Стен Ньорлов.
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"Я можу дуже чітко сказати, що наразі немає жодних планів щодо зміни нашого статусу тут. Ми продовжуємо працювати як і зараз. Звичайно, ми, як і всі інші, перебуваємо у постійному контакті з нашою штаб-квартирою, яка й ухвалить остаточне рішення. Але поки що планів (щодо евакуації — ред.) немає", — сказав співрозмовник.
Додамо
В офісі Ради Європи в Україні працює приблизно 60 співробітників, які перебувають як у головному офісі — Києві, так і працюють по всій Україні.
Що було раніше
Як писав УНН, в офісі координатора проектів ОБСЄ в Україні раніше повідомили, що не планують евакуювати персонал з України.
Контекст
Країни розпочали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв'язку з навислою загрозою вторгнення Росії.
Так стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися "у будь-який час". Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну та Росію через напруження.
Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.
Австралія також видала розпорядження щодо евакуації членів сімей своїх дипломатів в Україні.
Зазначимо, що країни Євросоюзу здебільшого повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей та співробітників посольств у Києві.
У МЗС України зазначили, що на території України — 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей та частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велику Британію, Австралію та Німеччину.
У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, "які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".