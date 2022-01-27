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Шахед-136

Рада Європи слідом за ОБСЄ не евакуюватиме своїх співробітників з України

Рада Європи слідом за ОБСЄ не евакуюватиме своїх співробітників з України

Київ • УНН

 • 25752 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Офіс Ради Європи в Україні поки що не планує евакуацію своїх співробітників на тлі загрози можливого вторгнення з боку Російської Федерації. Про це УНН повідомив голова офісу Стен Ньорлов.

Цитата

"Я можу дуже чітко сказати, що наразі немає жодних планів щодо зміни нашого статусу тут. Ми продовжуємо працювати як і зараз. Звичайно, ми, як і всі інші, перебуваємо у постійному контакті з нашою штаб-квартирою, яка й ухвалить остаточне рішення. Але поки що планів (щодо евакуації — ред.) немає", — сказав співрозмовник.

Додамо

В офісі Ради Європи в Україні працює приблизно 60 співробітників, які перебувають як у головному офісі — Києві, так і працюють по всій Україні.

Що було раніше

Як писав УНН, в офісі координатора проектів ОБСЄ в Україні раніше повідомили, що не планують евакуювати персонал з України.

Контекст

Країни розпочали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв'язку з навислою загрозою вторгнення Росії.

Так стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися "у будь-який час". Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну та Росію через напруження.

Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Австралія також видала розпорядження щодо евакуації членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Зазначимо, що країни Євросоюзу здебільшого повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей та співробітників посольств у Києві.

У МЗС України зазначили, що на території України — 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей та частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велику Британію, Австралію та Німеччину.

У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, "які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".

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