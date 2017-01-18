Рада відхилила закон щодо фінансування профтехосвіти у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Верховна Рада відхилила закон про внесення змін до бюджету щодо фінансування профтехосвіти у 2016 році. Парламентарі не підтримали пропозиції Президента до закону та відмовилися спрямовувати його до комітету, передає кореспондент УНН.
У пропозиціях Президента зазначалося, що закон необхідно відхилити. У них було сказано, що Глава держави не погоджується з положеннями закону щодо джерел фінансування професійно-технічної освіти.
Під час обговорення депутати зазначили, що оскільки 2016 рік завершився, то цей закон уже не є актуальним. У результаті, оскільки не було підтримано подолання вето Президента, а також не були підтримані пропозиції Президента та не була підтримана пропозиція направити цей законопроект у профільний комітет на доопрацювання, то такий закон вважається відхиленим.