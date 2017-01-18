Рада отклонила закон о финансировании профтехобразования в 2016 году

В предложениях Президента отмечалось, что закон необходимо отклонить. В них было сказано, что глава государства не согласен с положениями закона об источниках финансирования профессионально-технического образования.

Во время обсуждения депутаты отметили, что поскольку 2016 год завершился, то этот закон уже не является актуальным. В результате, поскольку не было поддержано преодоление вето Президента, а также не были поддержаны предложения Президента и не было поддержано предложение направить этот законопроект в профильный комитет на доработку, то такой закон считается отклоненным.