Рада ухвалила закон про створення "клубу білого бізнесу"
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про створення "клубу білого бізнесу" для спрощення відносин з податковими органами для платників податків з високим рівнем добровільної сплати податків під час воєнного стану.
Верховна Рада у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким передбачено створення "клубу білого бізнесу", для якого спростять стосунки з податковою. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11084.
Деталі
Рада прийняла №11084 закон про "клуб білого бізнесу". За в цілому - 263
Згідно з пояснювальною запискою до цього законопроєкту щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, він пропонує, зокрема:
запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення до нього платник податків отримуватиме через електронний кабінет;
Також передбачається, що платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть, зокрема, такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;
- індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.
Документ передбачав рекомендувати Кабміну внести зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних щодо автоматичного бронювання платниками податків, включеними до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.
Планувалося, що можна буде забронювати 25% своїх військовозобов’язаних працівників, однак ця норма була відхилена депутатами.
Нагадаємо
Бізнес-омбудсмен Роман Ващук розкритикував ініційований Гетманцевим законопроєкт про "клуб білого бізнесу", заявивши, що він створить резервацію для еліти замість того, щоб вирівняти умови для всього бізнесу.
На думку економічного експерта Юрія Гаврилечка, законодавча ініціатива голови податкового комітету Ради порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі. Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики йдеться і у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.