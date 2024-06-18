Рада приняла закон о создании "клуба белого бизнеса"

Верховная Рада во втором чтении и в целом законопроект, которым предусмотрено создание "клуба белого бизнеса", для которого упростят отношения с налоговой. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11084.

Детали

Рада приняла №11084 закон о "клубе белого бизнеса". За в целом - 263 - сообщил Железняк.

Согласно пояснительной записке к этому законопроекту относительно особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, он предлагает, в частности:

введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

ведение Перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет;

Также предполагается, что налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать, в частности, следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения - 5 календарных дней;



индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;



за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в частности с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.



Документ предусматривал рекомендовать Кабмину внести изменения в Порядок бронирования военнообязанных относительно автоматического бронирования налогоплательщиками, включенными в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Планировалось, что можно будет забронировать 25% своих военнообязанных работников, однако эта норма была отклонена депутатами.

Напомним

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.

По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законодательная инициатива главы налогового комитета Рады нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.