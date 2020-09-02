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Рада ухвалила законопроект щодо роботи музеїв при вишах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №2588 про внесення змін до законодавства щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти. Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила законопроект щодо роботи музеїв при вишах

Так, метою ухвалення законопроекту є закріплення статусу музеїв вищих навчальних закладів, захист прав їхніх працівників та створення умов для належного захисту музейних колекцій і розвитку музейної справи, а також уніфікація термінології у Законах України "Про вищу освіту" та "Про музеї та музейну справу".

Проект закону передбачає внесення змін до двох статей чинної редакції Закону України "Про вищу освіту", трьох статей Закону України "Про музеї та музейну справу", містить 2 статті та прикінцеві положення. Тож, у законопроекті пропонується:

  • включити музеї до переліку структурних підрозділів закладів вищої освіти;
  • додати до переліку основних посад науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти посади "директор музею" та "науковий працівник музею";
  • замінити застарілий термін "вищий навчальний заклад" на термін "заклад вищої освіти".

Наразі в Україні таких музеїв вже понад 160. Ініціатори законопроекту вважають, що ухвалення закону усуне несправедливість щодо вузівських музеїв, забезпечить їм належний захист, створить передумови для розвитку музейної справи у закладах вищої освіти.

Будуть відновлені права працівників музеїв, які офіційно стануть суб’єктами наукової діяльності, яку вони фактично здійснюють.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу проект закону №2588 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти.

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