Рада приняла законопроект о работе музеев при вузах

Так, целью принятия законопроекта является закрепление статуса музеев высших учебных заведений, защита прав их работников и создание условий для надлежащей защиты музейных коллекций и развития музейного дела, а также унификации терминологии в законах Украины "О высшем образовании" и "О музеях и музейном деле".

Проект закона предусматривает внесение изменений в две статьи действующей редакции Закона Украины "О высшем образовании", трех статей Закона Украины "О музеях и музейном деле", содержит 2 статьи и заключительные положения. Так, в законопроекте предлагается:



включить музеи в перечень структурных подразделений высших учебных заведений;



добавить в перечень основных должностей научно-педагогических работников высших учебных заведений должности "директор музея" и "научный сотрудник музея";



заменить устаревший термин "высшее учебное заведение" на термин "учреждение высшего образования".



Сейчас в Украине таких музеев уже более 160. Инициаторы законопроекта считают, что принятие закона устранит несправедливость относительно вузовских музеев, обеспечит им надлежащую защиту, создаст предпосылки для развития музейного дела в учреждениях высшего образования.

Будут восстановлены права работников музеев, которые официально станут субъектами научной деятельности, которую они фактически осуществляют.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу проект закона №2588 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности музеев высших учебных заведений.