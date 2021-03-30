Рада ухвалила в першому читанні законопроект об'єкти, що не підлягають приватизації

ukru
21:00 • 8249 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 37699 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 39499 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 87700 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 54701 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 92637 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115429 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144357 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183967 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310378 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101775 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 99010 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102409 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 96042 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 88145 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 53960 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310381 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244848 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338546 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62386 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109653 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110487 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107473 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120870 перегляди
Актуальне
Рада ухвалила в першому читанні законопроект об'єкти, що не підлягають приватизації

Рада ухвалила в першому читанні законопроект об'єкти, що не підлягають приватизації

Київ • УНН

 • 16856 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект № 4020 про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідне рішення підтримало 289 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми в 2019 році, скасувавши перелік стратегічних підприємств, заборонених до приватизації, так і не змогли змусити тодішній уряд стримати обіцянку і направити протягом трьох місяців на затвердження ВР новий перелік, за що я персонально приношу свої вибачення. З того дня минуло не 3 місяці, а 17, і цей перелік нарешті в залі, і у нас є можливість виправити цю помилку і прийняти новий перелік”, — сказав нардеп від партії “Слуга Народу” Дмитро Наталуха, представляючи законопроект.

Деталі

Зі слів нардепа, до переліку не потрапила низка важливих об’єктів, проте Рада зможе доповнити список до другого читання.

Законопроектом пропонується затвердити переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема:

  • перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% + 1 акція та не підлягає приватизації — 9 об’єктів;
  • перелік господарських товариств та об’єднань, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних комерційних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації — 74 об’єктів;
  • перелік об’єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації — 133 об’єкти;
  • перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства — 102 об’єктів;
  • перелік об’єктів лісового господарства, що не підлягають приватизації — 341 об’єкт.

До таких об’єктів пропонується, серед іншого, включити НАК “Нафтогаз України”, АТ “Укрзалізниця”, “Укрпошта”, ДП “Енергоатом”, ПАТ “Укренерго”, “Укргідроенерго”, Оператор газотранспортної системи України, АМПУ, Украерорух, Чорнобильська АЕС, ДП “Укркосмос”.

Також у списку низка академій та університетів, музеїв, заповідників, театрів, цирків, а також спортивних об’єктів, таких як НСК “Олімпійський”, навчально-спортивний центр “Конча-Заспа” тощо.

У перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства, потрапляють такі об’єкти як Миколаївський суднобудівний завод, ДП “Антонов”, Дослідно-конструкторське бюро “Промінь”, Житомирський бронетанковий завод.

Що було раніше

На початку березня Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект щодо приватизації об’єктів великої приватизації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79