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Раді рекомендували ухвалити законопроект щодо відновлення великої приватизації

Раді рекомендували ухвалити законопроект щодо відновлення великої приватизації

Київ • УНН

 • 16708 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект щодо приватизації об'єктів великої приватизації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.

Цитата:

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект №4543 у другому читанні та в цілому", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що під час обговорення зазначалось, що даний законопроект дозволяє розблокувати процес великої приватизації і почати підготовку до проведення аукціонів по тим об’єктам, які наразі зазначені в плані об’єктів великої приватизації Фонду державного майна України (ФДМУ).

"Під час підготовки законопроекту до другого читання від народних депутатів надійшло 25 поправок, із яких одна врахована повністю, дві – редакційно і одна частково, а решту поправок відхилено", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, члени Комітету висловили занепокоєння тим фактом, що досі не затверджено перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Однак, за їх словами, для наповнення бюджету необхідно розблокувати процес великої приватизації.

Народні депутати висловили сподівання, що законопроект "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№4020) буде розглянутий у сесійній залі у другому читанні і прийнятий раніше, ніж законопроект №4543.

Доповнення

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект № 4543 щодо приватизації об’єктів великої приватизації.

Що було раніше

На час карантину продаж об’єктів великої приватизації був заборонений законом. Наразі цей закон чинний.

У грудні 2020 року уряд запропонував Верховній Раді розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Уряд запропонував ВР зняти обмеження на продаж низки об’єктів — це 5 теплоелектроцентралей, три обленерго, підприємсто “Більшовик”, Одеський припортовий завод, Об’єднана гірнично-хімічна компанія, “Президент готель”.

Контекст

Грошима від реалізації державних об’єктів хочуть “наповнити” Бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, має дати змогу збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.

При цьому дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн.

В експертних колах зазначали, що великий дефіцит означає, що його треба покривати або запозиченнями, або емісією, або приватизацією. Але приватизація, яка є нерегулярними доходами, навряд чи буде здатна покрити хоча б десяту частину цього дефіциту.

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