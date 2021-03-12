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Раде рекомендовали принять законопроект о восстановлении большой приватизации

Раде рекомендовали принять законопроект о восстановлении большой приватизации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о приватизации объектов большой приватизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

Цитата:

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №4543 во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время обсуждения отмечалось, что данный законопроект позволяет разблокировать процесс большой приватизации и начать подготовку к проведению аукционов по тем объектам, которые сейчас указаны в плане объектов большой приватизации Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Во время подготовки законопроекта ко второму чтению от народных депутатов поступило 25 поправок, из которых одна учтена полностью, две - редакционно и одна частично, а остальные поправки отклонены", - отмечается в сообщении.

Кроме того, члены Комитета выразили обеспокоенность тем фактом, что до сих пор не утвержден перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Однако, по их словам, для наполнения бюджета необходимо разблокировать процесс большой приватизации.

Народные депутаты выразили надежду, что законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (№4020) будет рассмотрен в сессионном зале во втором чтении и принят раньше, чем законопроект №4543.

Дополнение

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4543 о приватизации объектов большой приватизации.

Что было раньше

На время карантина продажа объектов большой приватизации была запрещена законом. Сейчас этот закон действующий.

В декабре 2020 года правительство предложило Верховной Раде разблокировать большую приватизацию в 2021 году. Правительство предложило ВР снять ограничения на продажу ряда объектов - это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго, предприятие "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент отель".

Контекст

Деньгами от реализации государственных объектов хотят "наполнить" Бюджет-2021. Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должна дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.

При этом дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн.

В экспертных кругах отмечали, что большой дефицит означает, что его надо покрывать или заимствованиями, или эмиссией, или приватизацией. Но приватизация, которая является нерегулярными доходами, вряд ли способна покрыть хотя бы десятую часть этого дефицита.

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