Шмигаль назвав низку об’єктів, які хочуть виставити на приватизацію у 2021 році

“Стосовно доходів Бюджету на наступний рік, сьогодні у нас на порядку денному законопроект, яким пропонується розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Запланований продаж великих державних підприємств дозволить збільшити надходження до Бюджету на більш ніж 12 млрд грн”, - сказав Прем’єр.

З його слів, для уряду в питанні приватизації наповнення Бюджету не є самоціллю, головне – це те, що “приватизація – це надзвичайно серйозний удар по корупції та інтересах ділків, які звикли заробляти на інтересах ДП”.

“В 2021 році ми хочемо, аби процес приватизації пришвидшився. Саме тому ми пропонуємо ВР зняти обмеження на продаж низки об’єктів – це 5 теплоелектроцентралей, три обленерго підприємств, завод “Більшовик”, Одеський припортовий завод, об'єднана гірнично-хімічна компанія, “Президент готель”, - повідомив Шмигаль.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує затвердити концепцію розвитку Донецької та Луганської областей, а також розглянути постанову про розмір страхового запасу природного газу на 2021 рік.