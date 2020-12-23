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Шмыгаль назвал ряд объектов, которые хотят выставить на приватизацию в 2021 году

Киев • УНН

 • 15354 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство предложит Раде в 2021 году снять ограничения на продажу ряда объектов. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль назвал ряд объектов, которые хотят выставить на приватизацию в 2021 году

"Относительно доходов бюджета на следующий год, сегодня у нас на повестке дня законопроект, которым предлагается разблокировать большую приватизацию в 2021 году. Запланированная продажа крупных государственных предприятий позволит увеличить поступления в бюджет на более чем 12 млрд грн", - сказал Премьер.

По его словам, для правительства в вопросе приватизации наполнение бюджета не является самоцелью, главное - это то, что "приватизация - это очень серьезный удар по коррупции и интересам дельцов, которые привыкли зарабатывать на интересах ГП".

"В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился. Именно поэтому мы предлагаем ВР снять ограничения на продажу ряда объектов - это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго предприятий, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, объдиненная горно-химическая компания, "Президент отель", - сообщил Шмыгаль.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует утвердить концепцию развития Донецкой и Луганской областей, а также рассмотреть постановление о размере страхового запаса природного газа на 2021год.

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