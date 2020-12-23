Кабмін сьогодні планує затвердити концепцію розвитку Донецької та Луганської областей

Уряд планує розглянути низку проектів розпоряджень, зокрема:

▪️ схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей,

▪️ про затвердження фінансового плану акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на 2020 рік,

▪️ про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" на 2020―2024 роки,

▪️ внесення змін до Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року,

▪️ перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 2020 рік.

Також передбачається розгляд проектів постанов, зокрема, щодо внесення змін до Типового положення про станцію екстреної меддопомоги, про розмір страхового запасу природного газу на 2021 рік.

Окрім того, урядовці планують розглянути проекти законів про внесення змін до законодавства щодо приватизації об’єктів великої приватизації та про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусу та проекти указів Президента, зокрема, щодо національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми.

Також передбачається розгляд кадрових питань.

Нагадаємо, як заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, для того, щоб інвестор захотів прийти і вкласти кошти у розвиток Донбасу, необхідно створити для нього цікаві умови.