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"Будуйте у нас": Резніков розповів, як "завести" на Донбас іноземного інвестора

Київ • УНН

 • 12741 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Для того, щоб інвестор захотів прийти і вкласти кошти у розвиток Донбасу, необхідно створити для нього цікаві умови. Детальніше про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, передає УНН.

"Будуйте у нас": Резніков розповів, як "завести" на Донбас іноземного інвестора

"Потрібно створити такий економічно-правовий ландшафт, щоб інвестор захотів прийти і вкласти у ризиковану територію… Ми маємо створити цікаві умови. Сьогодні після пандемії світ змінився, на ринках є багато вільних грошей. Треба зробити, щоб ці дешеві гроші були готові прийти у ризиковану зону", - сказав Резніков.

На його думку, пандемія коронавірусу стала свідченням того, що розміщення виробництва у КНР дає великі ризики.

"Ми кажемо: будуйте виробництво у нас. Робоча і кваліфікована сила є, багато людей звільняються з шахт, які закриваються. Бізнес цікавить спрощені процедури реєстрації, справедлива судова система, страхування ризиків. Навіть податки, пільгові умови, мита — на 7 чи 8-му місці у цьому списку. Щоб покривати ризики, треба створити страховий фонд, в який уряд має щось покласти з бюджету, а страхові міжнародні компанії з радістю підуть у цей бізнес", - пояснив віце-прем’єр.

Крім того, зі слів українського міністра, бізнес цікавить питання інфраструктури, робочої сили і ринку збуту – а це означає, що в Україні необхідно збудувати якісні дороги.

"На Луганщині та Донеччині вже будуються дороги. Це і проект будівництва залізничної колії у 60 км на Луганщині, де є глухий кут, яким відрізано агробізнес від основної залізничної магістралі. Ми займаємося цим із Європейським інвестиційним банком і Укрзалізницею. Якщо його добудувати, ми дамо можливість вивозити вантажі і пасажирів і цей "мішок" перестане бути "мішком", почне жити нормальним життям. Попередньо вартість проекту 70-80 млн євро і Європейський інвестбанк готовий нас підтримати. Ну а ринок збуту — це ЄС", - пояснив він.

Також Резніков нагадав, що Україна має діючу Угоду про Асоціацію з ЄС.

"Тут можна будувати виробництво з нуля. Все це входить у концепцію майбутньої Стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини, яку ми закінчили писати. Урядовий комітет вже рекомендував її уряду до затвердження. Якщо уряд її затверджує найближчим часом, ми стаємо суб'єктами для розмов із послами, які готові говорити з представниками бізнесу своїх країн", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій підготували концепцію створення "Територій пріоритетного розвитку" вздовж лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях, а також, можливо, у Херсонській області, яка межує з тимчасово окупованою Автономною республікою Крим. 15 грудня документ перейшов на погодження на урядовий комітет.

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