Цитата

"Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних", – написав Гончаренко.

Деталі

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники:

• органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення цих органів у воєнний час;

• підприємств, установ та організацій, яким поставлені мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання;

• підприємств, які виробляють продукцію оборонного призначення;

• підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час.

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