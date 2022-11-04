Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних

В Україні можуть звільнити від мобілізації вихователів дитячих садків та спортивних тренерів.
Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №7687 про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
"Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних", – написав Гончаренко.
Деталі
Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники:
• органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення цих органів у воєнний час;
• підприємств, установ та організацій, яким поставлені мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання;
• підприємств, які виробляють продукцію оборонного призначення;
• підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час.
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