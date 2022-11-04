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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних

Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних

Київ • УНН

 • 206605 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №7687 про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

"Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних", – написав Гончаренко.

Деталі

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники:

• органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення цих органів у воєнний час;

• підприємств, установ та організацій, яким поставлені мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання;

• підприємств, які виробляють продукцію оборонного призначення;

• підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час.

Нагадаємо

В Україні можуть звільнити від мобілізації вихователів дитячих садків та спортивних тренерів.

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