В Украине могут освободить от мобилизации воспитателей детских садов и спортивных тренеров.
Рада одобрила правила бронирования военнообязанных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Цитата
"Рада приняла правила бронирования военнообязанных", – написал Гончаренко.
Детали
Бронированию подлежат военнообязанные работники:
• органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;
• предприятий, учреждений и организаций, которым поставлены мобилизационные задачи, если работники вовлечены в их выполнение;
• предприятий, которые производят продукцию оборонного назначения;
• предприятий, учреждений и организаций, которые критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в военное время.
Напомним