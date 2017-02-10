Рада у п'ятницю традиційно послухає урядовців

Крім цього парламентарі мають намір визначитися стосовно рекомендацій за результатами проведення низки парламентських слухань, внести зміни до постанови щодо призначення премій для найталановитіших молодих вчених.

Додамо, у порядку денному не передбачено розгляду жодного законопроекту.

Нагадаємо, Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд України.