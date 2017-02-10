Рада у п'ятницю традиційно послухає урядовців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Крім цього парламентарі мають намір визначитися стосовно рекомендацій за результатами проведення низки парламентських слухань, внести зміни до постанови щодо призначення премій для найталановитіших молодих вчених.
Додамо, у порядку денному не передбачено розгляду жодного законопроекту.
Нагадаємо, Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд України.