Рада в пятницу традиционно послушает министров

Кроме этого парламентарии намерены определиться по рекомендациям по результатам проведения ряда парламентских слушаний, внести изменения в постановление о назначении премий для самых талантливых молодых ученых.

Добавим, в повестке дня не предусмотрено рассмотрение ни одного законопроекта.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины.