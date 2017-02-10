Рада в пятницу традиционно послушает министров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Кроме этого парламентарии намерены определиться по рекомендациям по результатам проведения ряда парламентских слушаний, внести изменения в постановление о назначении премий для самых талантливых молодых ученых.
Добавим, в повестке дня не предусмотрено рассмотрение ни одного законопроекта.
Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде Украины.