Рада у четвер візьметься за нацбезпеку та створення Антикорупційного суду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада у четвер планує продовжити розгляд президентського законопроекту про національну безпеку та визначитися зі змінами до законодавства про судоустрій та статус суддів у зв’язку з ухваленням законопроекту про Антикорупційний суд. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують включити до порядку денного та визначитися стосовно законопроекту про створення Антикорупційного суду та розглянути президентський законопроект про валюту, а також розглянути питання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Пономарьова.

Крім цього депутати, зокрема мають намір розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування, ратифікувати угоду між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи", визначитися щодо змін до законодавства стосовно впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам та скасувати обов’язкову роздруківку законопроектів.

У порядку денному також, серед іншого передбачено розгляд проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях та низки проектів постанов щодо зміни меж окремих населених пунктів на Донбасі.

Як повідомляв УНН, посли країн "Великої сімки" в Україні привітали позитивну оцінку Міжнародного Валютного Фонду щодо поступу в питанні Вищого антикорупційного суду.

Українські Національні Новини

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