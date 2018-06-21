Рада в четверг возьмется за нацбезопасность и создание Антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада в четверг планирует продолжить рассмотрение президентского законопроекта о национальной безопасности и определиться с изменениями в законодательство о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием законопроекта об Антикоррупционном суде. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют включить в повестку дня и определиться относительно законопроекта о создании Антикоррупционного суда и рассмотреть президентский законопроект о валюте, а также рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Александра Пономарева.
Кроме этого депутаты, в частности намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования, ратифицировать соглашение между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", определиться относительно изменений в законодательство относительно упорядочения процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам и отменить обязательную распечатку законопроектов.
В повестке дня также, среди прочего предусмотрено рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях и ряда проектов постановлений по изменению границ отдельных населенных пунктов на Донбассе.
Как сообщал УНН, послы стран "Большой семерки" в Украине поздравили положительную оценку Международного Валютного Фонда о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда.