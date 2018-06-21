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Рада в четверг возьмется за нацбезопасность и создание Антикоррупционного суда

Рада в четверг возьмется за нацбезопасность и создание Антикоррупционного суда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада в четверг планирует продолжить рассмотрение президентского законопроекта о национальной безопасности и определиться с изменениями в законодательство о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием законопроекта об Антикоррупционном суде. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют включить в повестку дня и определиться относительно законопроекта о создании Антикоррупционного суда и рассмотреть президентский законопроект о валюте, а также рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Александра Пономарева.

Кроме этого депутаты, в частности намерены рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования, ратифицировать соглашение между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", определиться относительно изменений в законодательство относительно упорядочения процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам и отменить обязательную распечатку законопроектов.

В повестке дня также, среди прочего предусмотрено рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях и ряда проектов постановлений по изменению границ отдельных населенных пунктов на Донбассе.

Как сообщал УНН, послы стран "Большой семерки" в Украине поздравили положительную оценку Международного Валютного Фонда о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда.

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