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Рада Церков запропонувала залучати до невійськової служби вірян, чиї переконання не дозволяють брати до рук зброю

Київ • УНН

 • 187102 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У четвер прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Обговорили спільні заходи з протидії російській агресії, повідомляє УНН із посиланням на ВРЦіРО.

Рада Церков запропонувала залучати до невійськової служби вірян, чиї переконання не дозволяють брати до рук зброю

Деталі

На зустрічі обговорювались питання, пов’язані з повномасштабною російською агресією проти України, та спільні зусилля у захисті української державності, територіальної цілісності, української духовної та історичної спадщини.

Окрему увагу приділили діяльності священнослужителів у час війни, в тому числі в якості капеланів у закладах охорони здоров’я та військових капеланів.

Рада Церков, зокрема, підняла питання альтернативної (невійськової) службу для віруючих, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю.

«Замість кримінального переслідування таких віруючих, буде доцільним залучити їх до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань», - запропонувала Рада Церков.

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Своєю чергою прем’єр-міністр підкреслив, що держава високо цінує роль церков і релігійних організацій у зміцненні обороноздатності України. Зокрема, професіоналізується військове капеланство, а здобутий ними досвід дозволяє проаналізувати проблеми й вдосконалити систему душпастирської обслуги військових.

«Гуманітарна допомога, розміщення й підтримка вимушених переселенців, капеланство, психологічна допомога, різноманітні соціальні проекти, адвокація України на міжнародній арені — це далеко не повний перелік сфер, де церква, релігійні організації та держава діють синхронно. Тому уряд усвідомлює величезне значення вашої роботи й буде максимально їй сприяти», — наголосив прем’єр-Міністр України.

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