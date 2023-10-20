Совет Церквей предложил привлекать к невоенной службе верующих, чьи убеждения не позволяют брать в руки оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Обсудили совместные меры по противодействию российской агрессии, сообщает УНН со ссылкой на ВСЦиРО.
Детали
На встрече обсуждались вопросы, связанные с полномасштабной российской агрессией против Украины, и совместные усилия в защите украинской государственности, территориальной целостности, украинского духовного и исторического наследия.
Отдельное внимание уделили деятельности священнослужителей во время войны, в том числе в качестве капелланов в учреждениях здравоохранения и военных капелланов.
Совет Церквей, в частности, поднял вопрос альтернативной (невоенной) службы для верующих, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие.
«Вместо уголовного преследования таких верующих, будет целесообразным привлечь их к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований», - предложил Совет Церквей.
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В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что государство высоко ценит роль церквей и религиозных организаций в укреплении обороноспособности Украины. В частности, профессионализируется военное капелланство, а полученный ими опыт позволяет проанализировать проблемы и усовершенствовать систему пастырской обслуги военных.
«Гуманитарная помощь, размещение и поддержка вынужденных переселенцев, капелланство, психологическая помощь, различные социальные проекты, адвокация Украины на международной арене — это далеко не полный перечень сфер, где церковь, религиозные организации и государство действуют синхронно. Поэтому правительство осознает огромное значение вашей работы и будет максимально ей способствовать», — отметил премьер-министр Украины.