Рада сьогодні розгляне питання ринку електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Верховна Рада України сьогодні продовжить розглядати внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№8527 та №8527-д). Також заплановано розгляд внесення змін до законодавства у сфері використання ядерної енергії (№5550-д та №7471-д). Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР на сьогодні.
Після цього депутати мають розглянути включення до порядку денного проекту постанови про Звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації (№10125) та низки законопроектів.
Окрім того, парламентарі мають розглянути законопроекти щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму (№4030а та 4030а-1), удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№5395-д), про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (№8369), про засади адміністративно-територіального устрою України (№8051), щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (№6439-д) та призначення позачергових виборів сільських та селищних голів.
Нагадаємо, під час засідання Погоджувальної ради спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що дата проведення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського буде визначена народними депутатами цього пленарного тижня.
При цьому у порядку денному на сьогодні немає проектів постанов щодо призначення дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського.