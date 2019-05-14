Рада сьогодні розгляне питання ринку електроенергії

КИЇВ. 14 травня. УНН. Верховна Рада України сьогодні продовжить розглядати внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№8527 та №8527-д). Також заплановано розгляд внесення змін до законодавства у сфері використання ядерної енергії (№5550-д та №7471-д). Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР на сьогодні.