Рада схвалила звільнення члена ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада на засіданні схвалила звільнення члена ЦВК Юрія Фрицького. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Як повідомив нардеп, члена Центральної виборчої комісії Фрицького Юрія Олеговича звільнили у зв’язку з досягненням шістдесятип'ятирічного віку.
За звільнення проголосувало 273 нардепів.
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