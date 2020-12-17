Рада схвалила порядок утворення військово-цивільних адміністрацій в ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №3913 про внесення змін до законодавства щодо створення військово-цивільний адміністрацій. Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій в об’єднаних територіальних громадах.
Зокрема у ЗУ "Про військово-цивільні адміністрації" у статті 3 передбачається доповнити частину другу новим реченням такого змісту: "Військово-цивільні адміністрації об’єднаних територіальних громад згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України територіями територіальних громад можуть бути утворені у разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях".
На думку ініціаторів законопроекту, його ухвалення дозволить створити умови для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення у районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, раніше сьогодні Рада ухвалила законопроект №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для агросектору з 20% до 14%.
Як повідомлялося раніше в УНН, уряд погодив реорганізацію 320 райдержадміністрацій.