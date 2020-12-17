ВР ухвалила зниження ПДВ для агросектору до 14%

Проект закону передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України окремих видів сільськогосподарської продукції, а саме: велика рогата худоба, жива; свині, вівці, живі; пшениця, жито, ячмiнь, овес, кукурудза, соєвi боби, насiння льону, насiння свирiпи та ріпаку, насiння соняшнику, насiння та плоди iнших олiйних культур, цукрові буряки.

На думку авторів законопроекту, завдяки впровадженню зниженої ставки переробні підприємства зможуть зекономити 6% видатків при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов’язань виробника. При цьому зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов’язань — “скрутки”.

Як повідомляв УНН, очікується, що законопроект №3656 стимулює детінізацію АПК, створить рівні податкові умови для агровиробників, дозволить їм збільшити витрати на оновлення техніки і розвиток господарств. Цей крок покликаний трохи компенсувати втрату обігових коштів в результаті скасування спецрежиму ПДВ в 2017 році.