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ВР ухвалила зниження ПДВ для агросектору до 14%

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада у четвер, 17 грудня, ухвалила законопроекту №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для агросектору з 20% до 14%. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР ухвалила зниження ПДВ для агросектору до 14%

Проект закону передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України окремих видів сільськогосподарської продукції, а саме: велика рогата худоба, жива; свині, вівці, живі; пшениця, жито, ячмiнь, овес, кукурудза, соєвi боби, насiння льону, насiння свирiпи та ріпаку, насiння соняшнику, насiння та плоди iнших олiйних культур, цукрові буряки.

На думку авторів законопроекту, завдяки впровадженню зниженої ставки переробні підприємства зможуть зекономити 6% видатків при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов’язань виробника. При цьому зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов’язань — “скрутки”.

Як повідомляв УНН, очікується, що законопроект №3656 стимулює детінізацію АПК, створить рівні податкові умови для агровиробників, дозволить їм збільшити витрати на оновлення техніки і розвиток господарств. Цей крок покликаний трохи компенсувати втрату обігових коштів в результаті скасування спецрежиму ПДВ в 2017 році.

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