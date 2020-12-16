Децентралізація: уряд погодив реорганізацію 320 райдержадміністрацій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження "Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій", згідно з яким реорганізують 320 районних державних адміністрацій шляхом приєднання до 100 районних державних адміністрацій. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, інформує УНН.
"Проектом акту пропонується реорганізувати 320 районних державних адміністрацій шляхом приєднання до 100 районних державних адміністрацій, що розташовані в адміністративних центрах районів, утворених постановою №807 (Постанова Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року №807-ІХ - ред.), а також утворити 13 районних державних адміністрацій, які розташовуватимуться в адміністративних центрах районів, утворених Постановою №807, де раніше була відсутня районна державна адміністрація, шляхом злиття 40 районних державних адміністрацій", - йдеться у пояснювальній записці до проекту розпорядження.
Зазначається, що Міністерству фінансів будуть надходити пропозиції щодо видатків, необхідних для забезпечення виконання даного розпорядження.
Також облдержадміністрації мають сприяти у забезпеченні цих заходів та повинні допомогти у реєстрації нових райдержадміністрацій.
Нагадаємо, у липні 2020 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР.