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Децентралізація: уряд погодив реорганізацію 320 райдержадміністрацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження "Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій", згідно з яким реорганізують 320 районних державних адміністрацій шляхом приєднання до 100 районних державних адміністрацій. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, інформує УНН.

Децентралізація: уряд погодив реорганізацію 320 райдержадміністрацій

"Проектом акту пропонується реорганізувати 320 районних державних адміністрацій шляхом приєднання до 100 районних державних адміністрацій, що розташовані в адміністративних центрах районів, утворених постановою №807 (Постанова Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року №807-ІХ - ред.), а також утворити 13 районних державних адміністрацій, які розташовуватимуться в адміністративних центрах районів, утворених Постановою №807, де раніше була відсутня районна державна адміністрація, шляхом злиття 40 районних державних адміністрацій", - йдеться у пояснювальній записці до проекту розпорядження.

Зазначається, що Міністерству фінансів будуть надходити пропозиції щодо видатків, необхідних для забезпечення виконання даного розпорядження.

Також облдержадміністрації мають сприяти у забезпеченні цих заходів та повинні допомогти у реєстрації нових райдержадміністрацій.

Нагадаємо, у липні 2020 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР.

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