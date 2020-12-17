Рада одобрила порядок формирования военно-гражданских администраций в ОТГ

Законопроект подразумевает определение порядок формирования военно-гражданских администраций в объединенных территориальных громадах.

В частности, в ЗУ "О военно-гражданских администрациях" в статье 3 предполагается дополнить часть вторую новым предложением следующего содержания: "Военно-гражданские администрации объединенных территориальных общин согласно утвержденным Кабинетом Министров Украины территориями территориальных общин могут быть сформированы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях".

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит создать условия для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, ранее сегодня Рада приняла законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для агросектора с 20% до 14%.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство согласовало реорганизацию 320 райгосадминистраций.