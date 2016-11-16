Рада ратифікувала угоду з Чорногорією щодо захисту від катастроф

Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація угоди дасть можливість оперативно і своєчасно надавати взаємодопомогу, здійснювати обмін інформацією з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, а у разі їх виникнення — організовано і ефективно вирішувати питання ліквідації їх наслідків.