Рада ратифікувала угоду з Чорногорією щодо захисту від катастроф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Чорногорії про співробітництво в галузі захисту від природних та інших катастроф. Відповідний законопроект підтримали 251 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація угоди дасть можливість оперативно і своєчасно надавати взаємодопомогу, здійснювати обмін інформацією з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, а у разі їх виникнення — організовано і ефективно вирішувати питання ліквідації їх наслідків.