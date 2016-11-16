Рада ратифицировала соглашение с Черногорией относительно защиты от катастроф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Черногории о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф. Соответствующий законопроект поддержал 251 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, ратификация соглашения даст возможность оперативно и своевременно оказывать взаимопомощь, осуществлять обмен информацией с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - организовано и эффективно решать вопросы ликвидации их последствий.