Рада ратифікувала угоду, яка дозволить тисячам українців тимчасово працювати в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях в Ізраїлі. Відповідний законопроект підтримали 242 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, реалізація цієї угоди дозволить тисячам українських працівників тимчасово працевлаштуватися в Ізраїлі та сприятиме співпраці у сфері трудової міграції.