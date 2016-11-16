Рада ратифицировала соглашение, которое позволит тысячам украинцев временно работать в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях в Израиле. Соответствующий законопроект поддержали 242 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, реализация этого соглашения позволит тысячам украинских работников временно трудоустроиться в Израиле и содействовать сотрудничеству в сфере трудовой миграции.