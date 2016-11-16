Рада ратифікувала міжурядову угоду зі Шрі-Ланкою про видачу правопорушників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка про видачу правопорушників. За відповідний законопроект проголосував 261 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Угода встановлює обов’язок сторін видавати одна одній будь-яку особу, яка переслідується компетентними органами запитуючої сторони за вчинення правопорушення або розшукується зазначеними органами з метою виконання вироку.
Правопорушення, що тягнуть видачу особи, визначені у статті 2 Договору.
При цьому договір містить заборону видачі власних громадян та інші умови, за яких видача особи не здійснюється.
Крім того, серед іншого договір регулює порядок розгляду запиту та прийняття рішення про екстрадицію.
Також парламент ратифікував угоди про взаємну допомогу у кримінальних справах видачі правопорушників зі Шрі-Ланкою.