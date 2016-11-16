Рада ратифицировала межправительственное соглашение со Шри-Ланкой о выдаче правонарушителей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о выдаче правонарушителей. За соответствующий законопроект проголосовал 261 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Соглашение устанавливает обязанность сторон выдавать друг другу любое лицо, которое преследуется компетентными органами запрашивающей стороны за совершение правонарушения или разыскивается указанными органами с целью исполнения приговора.
Правонарушения, которые влекут выдачу лица, определены в статье 2 Договора.
При этом договор содержит запрет выдачи собственных граждан и другие условия, при которых выдача лица не осуществляется.
Кроме того, среди прочего договор регулирует порядок рассмотрения запроса и принятия решения об экстрадиции.
Также парламент ратифицировал соглашения о взаимной помощи по уголовным делам выдаче правонарушителей со Шри-Ланкой.