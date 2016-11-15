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Рада провалила законопроект про оперативно-розшукову діяльність

Рада провалила законопроект про оперативно-розшукову діяльність

Київ • УНН

 • 12206 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада провалила законопроект про оперативно-розшукову діяльність. За відповідне рішення проголосував 171 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Згідно до закону оперативно-розшукову діяльність пропонувалося визначити як систему гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Пропонувалося надати можливість здійснення ОРД:

1) Державному бюро розслідувань;

2) Державній прикордонній службі України;

3) Національному антикорупційному бюро України;

4) Національній поліції;

5) відповідним органам доходів і зборів;

6) відповідним органам і установам виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України;

7) розвідувальному органові Міністерства оборони України;

8) Службі безпеки України;

9) Службі зовнішньої розвідки України;

10) управлінню державної охорони.

Крім цього передбачалася можливість і форми парламентського, судового та громадського контролю за ОРД.

Українські Національні Новини

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