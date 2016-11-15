Рада провалила законопроект про оперативно-розшукову діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада провалила законопроект про оперативно-розшукову діяльність. За відповідне рішення проголосував 171 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Згідно до закону оперативно-розшукову діяльність пропонувалося визначити як систему гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.
Пропонувалося надати можливість здійснення ОРД:
1) Державному бюро розслідувань;
2) Державній прикордонній службі України;
3) Національному антикорупційному бюро України;
4) Національній поліції;
5) відповідним органам доходів і зборів;
6) відповідним органам і установам виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України;
7) розвідувальному органові Міністерства оборони України;
8) Службі безпеки України;
9) Службі зовнішньої розвідки України;
10) управлінню державної охорони.
Крім цього передбачалася можливість і форми парламентського, судового та громадського контролю за ОРД.