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Рада провалила законопроект об оперативно-розыскной деятельности

Рада провалила законопроект об оперативно-розыскной деятельности

Киев • УНН

 • 12206 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада провалила законопроект об оперативно-розыскной деятельности. За соответствующее решение проголосовал 171 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Согласно закону оперативно-розыскную деятельность предлагалось определить как систему гласных и негласных поисковых, разведывательных и контрразведывательных мер, осуществляемых с применением оперативных и оперативно-технических средств.

Предлагалось предоставить возможность осуществления ОРД:

1) Государственному бюро расследований;

2) Государственной пограничной службе Украины;

3) Национальному антикоррупционному бюро Украины;

4) Национальной полиции;

5) соответствующим органам доходов и сборов;

6) соответствующим органам и учреждениям исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной пенитенциарной службы Украины;

7) разведывательному органу Министерства обороны Украины;

8) Службе безопасности Украины;

9) Службе внешней разведки Украины;

10) управлению государственной охраны.

Кроме этого предусматривалась возможность и форма парламентского, судебного и общественного контроля ОРД.

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