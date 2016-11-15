Рада провалила законопроект об оперативно-розыскной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада провалила законопроект об оперативно-розыскной деятельности. За соответствующее решение проголосовал 171 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Согласно закону оперативно-розыскную деятельность предлагалось определить как систему гласных и негласных поисковых, разведывательных и контрразведывательных мер, осуществляемых с применением оперативных и оперативно-технических средств.
Предлагалось предоставить возможность осуществления ОРД:
1) Государственному бюро расследований;
2) Государственной пограничной службе Украины;
3) Национальному антикоррупционному бюро Украины;
4) Национальной полиции;
5) соответствующим органам доходов и сборов;
6) соответствующим органам и учреждениям исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной пенитенциарной службы Украины;
7) разведывательному органу Министерства обороны Украины;
8) Службе безопасности Украины;
9) Службе внешней разведки Украины;
10) управлению государственной охраны.
Кроме этого предусматривалась возможность и форма парламентского, судебного и общественного контроля ОРД.