Рада планує встановити мораторій на подорожчання доставки україномовної преси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада планує встановити мораторій на підвищення тарифів на доставку україномовної преси. Парламентарі 228 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається встановлення мораторію на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей.
Іншим рішенням депутати пропонують встановити особливі тарифи на доставку друкованих видань на тимчасово окуповані території. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 243 народних депутатів.
Як повідомляв УНН, у квітні 2018 року “Укрпошта” повідомила про двоетапне підвищення тарифів на доставку преси. У результаті обох підвищень тариф зросте на 43,9%.