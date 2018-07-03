Рада планирует ввести мораторий на подорожание доставки украиноязычной прессы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада планирует установить мораторий на повышение тарифов на доставку украиноязычной прессы. Парламентарии 228 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматривается установление моратория на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территории Украины и периодических региональных и местных изданий на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.
Другим решением депутаты предлагают установить специальные тарифы на доставку печатных изданий на временно оккупированных территориях. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 243 народных депутатов.
Как сообщал УНН, в апреле 2018 года "Укрпочта" сообщила о двухэтапном повышении тарифов на доставку прессы. В результате обоих повышений тариф вырастет на 43,9%.