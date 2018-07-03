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Рада планирует ввести мораторий на подорожание доставки украиноязычной прессы

Рада планирует ввести мораторий на подорожание доставки украиноязычной прессы

Киев  •  УНН

 • 8030 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада планирует установить мораторий на повышение тарифов на доставку украиноязычной прессы. Парламентарии 228 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается установление моратория на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территории Украины и периодических региональных и местных изданий на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Другим решением депутаты предлагают установить специальные тарифы на доставку печатных изданий на временно оккупированных территориях. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 243 народных депутатов.

Как сообщал УНН, в апреле 2018 года "Укрпочта" сообщила о двухэтапном повышении тарифов на доставку прессы. В результате обоих повышений тариф вырастет на 43,9%.

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