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Рада пішла на перерву для дезінфекції приміщення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні пішла на перерву, щоб продезінфікувати приміщення та провести кварцування. Про це заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

Так, Стефанчук оголосив перерву до 20:00, щоб провести кварцування та дезінфекцію приміщення сесійної зали.

Наразі нардепи розглядають законопроект №2178-10. Голова ВР Дмитро Разумков на засіданні відсутній.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував на сьогодні ще одне позачергове засідання Верховної Ради, де, як очікується, буде розгляд питання про відкриття ринку сільськогосподарських земель і законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

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