Рада підтримала спрощення приєднання до газотранспортної системи

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"Нашим законопроектом врахована більшість прогресивних положень урядового законопроекту, однак є певні принципові відмінності , якими, наприклад, ми пропонуємо скасувати обов’язковий поділ приєднання до газотранспортної системи на стандартне і нестандартне, а також спростити питання приєднання і доступу до мережі і врегулювати питання відмови в такому приєднанні – звузити їх буквально до одної-двох підстав, за наявності яких можна відмовити у приєднанні", - сказав нардеп Андрій Жупанин, представляючи проект закону в парламенті.

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Зі слів нардепа, пропонується переглянути окремі питання дозвільного характеру, усунути перепони у вигляді випадків штучного затягування часу та надуманих приводів для відмови операторам у доступі та приєднанні до мереж.

Запропоновано новий підхід до визначення плати за приєднання, виходячи з розміру потужностей та відстані до місця забезпечення такої потужності.

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Згідно з пояснювальною запискою, планується внесення до Закону України "Про ринок природного газу" змін, спрямованих на відміну законодавчо встановленого обов’язкового поділу приєднання на типи, зміну підходів з визначення плати за приєднання, унормування строків виконання заходів з приєднання, захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.

Крім того планується внести зміни до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", якими впроваджується інструмент державного контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку.

Що було раніше

З 1 липня українці можуть самостійно обирати постачальника газу, для цього потрібно відправити новому постачальнику заяву-приєднання.