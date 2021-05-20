Рада поддержала упрощение присоединения к газотранспортной системе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг поддержала в первом чтении альтернативный проект закона № 4578-1 по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе. Решение поддержало 284 народных депутата, передает корреспондент УНН.
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"Нашим законопроектом учтено большинство прогрессивных положений правительственного законопроекта, однако есть определенные принципиальные различия, которыми, например, мы предлагаем отменить обязательное разделение присоединения к газотранспортной системе на стандартное и нестандартное, а также упростить вопрос присоединения и доступа к сети и урегулировать вопрос отказа в таком присоединении - сузить их буквально до одного-двух оснований, при наличии которых можно отказать в присоединении", - сказал нардеп Андрей Жупанин, представляя проект закона в парламенте.
Детали
По словам нардепа, предлагается пересмотреть отдельные вопросы разрешительного характера, устранить препятствия в виде случаев искусственного затягивания времени и надуманных поводов для отказа операторам в доступе и присоединении к сетям.
Предложен новый подход к определению платы за присоединение, исходя из размера мощностей и расстояния до места обеспечения такой мощности.
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Согласно пояснительной записке, планируется внесение в Закон Украины "О рынке природного газа" изменений, направленных на отмену законодательно установленного обязательного разделения присоединения на типы, изменение подходов по определению платы за присоединение, нормирование сроков выполнения мероприятий по присоединению, защиту заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.
Кроме того, планируется внести изменения в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", которыми вводится инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.
Что было раньше
С 1 июля украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика газа, для этого нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение.