Рада перейменувала місто Новоград-Волинський

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"Новоград-Волинський на Житомирщині перейменували! Тепер це місто має назву Звягель", – написав Гончаренко.

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За словами нардепа, перейменування Новоград-Волинського ініціювали його жителі, щоб повернути місту історичну назву.

Окрім того, Новоград-Волинський район став Звягельським.

Нагадаємо

У липні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський.