Рада перейменувала місто Новоград-Волинський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада перейменувала місто Новоград-Волинський в Житомирській області на Звягель. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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"Новоград-Волинський на Житомирщині перейменували! Тепер це місто має назву Звягель", – написав Гончаренко.
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За словами нардепа, перейменування Новоград-Волинського ініціювали його жителі, щоб повернути місту історичну назву.
Окрім того, Новоград-Волинський район став Звягельським.
Нагадаємо
У липні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський.