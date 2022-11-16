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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Рада перейменувала місто Новоград-Волинський

Рада перейменувала місто Новоград-Волинський

Київ • УНН

 • 347757 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада перейменувала місто Новоград-Волинський в Житомирській області на Звягель. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

"Новоград-Волинський на Житомирщині перейменували! Тепер це місто має назву Звягель", – написав Гончаренко.

Деталі

За словами нардепа, перейменування Новоград-Волинського ініціювали його жителі, щоб повернути місту історичну назву.

Окрім того, Новоград-Волинський район став Звягельським.

Нагадаємо

У липні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський.

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