Рада переименовала город Новоград-Волынский

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"Новоград-Волынский в Житомирской области переименовали! Теперь этот город называется Звягель", – написал Гончаренко.

Детали

По словам нардепа, переименование Новограда-Волынского инициировали его жители, чтобы вернуть городу историческое название.

Кроме того, Новоград-Волынский район стал Звягельским.

Напомним

В июле Верховная Рада поддержала переименование Владимир-Волынского района Волынской области на Владимирский.