Рада переименовала город Новоград-Волынский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада переименовала город Новоград-Волынский в Житомирской области на Звягель. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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"Новоград-Волынский в Житомирской области переименовали! Теперь этот город называется Звягель", – написал Гончаренко.
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По словам нардепа, переименование Новограда-Волынского инициировали его жители, чтобы вернуть городу историческое название.
Кроме того, Новоград-Волынский район стал Звягельским.
Напомним
В июле Верховная Рада поддержала переименование Владимир-Волынского района Волынской области на Владимирский.