Повернули історичну назву: Рада перейменувала Володимир-Волинський район
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський. Про це у Facebook повідомив народний депутат Ігор Гузь, інформує УНН.
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"Відтепер Володимирський район! Сьогодні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району вслід за поверненням історичної назви місту. 327 голосів "за"! Завершуємо історію з поверненням автентичної назви, імені, яке Володимир носив століттям, і яке загарбала свого часу росія. Повертаємо історичну справедливість", – написав Гузь.
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