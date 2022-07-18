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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 52731 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Повернули історичну назву: Рада перейменувала Володимир-Волинський район

Повернули історичну назву: Рада перейменувала Володимир-Волинський район

Київ • УНН

 • 279765 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський. Про це у Facebook повідомив народний депутат Ігор Гузь, інформує УНН.

Цитата

"Відтепер Володимирський район! Сьогодні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району вслід за поверненням історичної назви місту. 327 голосів "за"! Завершуємо історію з поверненням автентичної назви, імені, яке Володимир носив століттям, і яке загарбала свого часу росія. Повертаємо історичну справедливість", – написав Гузь.

Нагадаємо

У Києві арку Дружби народів перейменували на арку Свободи українського народу.

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