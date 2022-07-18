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Вернули историческое название: Рада переименовала Владимир-Волынский район

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада поддержала переименование Владимир-Волынского района Волынской области в Владимирский. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Игорь Гузь, информирует УНН.

Цитата

"Теперь Владимирский район! Сегодня Верховная Рада поддержала переименование Владимир-Волынского района вслед за возвращением исторического названия городу. 327 голосов "за"! Завершаем историю с возвращением аутентичного названия, имени, которое Владимир носил веками, и которое захватила в свое время россия. Возвращаем историческую справедливость", – написал Гузь.

Напомним

В Киеве арку Дружбы народов переименовали в арку Свободы украинского народа.

Украинские Национальные Новости

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